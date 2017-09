Innsbruck – Eine Stunde Abwesenheit der Besitzer nutzte ein Fahrraddieb am Sonntag in Innsbruck gnadenlos aus: Er zwickte in der Altstadt ein Antidiebstahlsseil auf, mit dem mehrere Mountainbikes gesichert waren und nahm drei teure Fahrräder mit.

Der Tatzeitpunkt lag laut Polizei zwischen 19.20 Uhr und 20.30 Uhr. Insgesamt entstand ein Schaden von knapp über 10.000 Euro. Hinweise sind an jede Polizeidienststelle erbeten. (TT.com)