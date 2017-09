Innsbruck – Brachial ging ein Einbrecher in der vergangenen Woche in Innsbruck vor: Er hebelte einfach die Wohnungstür aus den Angeln. Laut Polizei ereignete sich der Einbruch am vergangenen Mittwoch zwischen 8 und 15 Uhr.

Der Unbekannte durchsuchte die Wohnung und erbeutete Bargeld, Schmuck, Uhren, Mobiltelefone und einen Pelzmantel. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren vierstelligen Eurobereich. (TT.com)