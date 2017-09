Wegen schweren Betruges musste sich gestern am Landesgericht eine zweifache Mutter verantworten. Die schon lange in Bayern wohnhafte Unterländerin sollte laut Staatsanwältin Renate Loacker von 2005 an über elf Jahre die Sozialsysteme der Nachbarländer gleich doppelt genutzt haben. Hatte die Frau doch vor dem Finanzamt Kufstein angegeben, dass sie im Bezirk ihren Hauptwohnsitz habe und dort auch ihr Lebensmittelpunkt sei. Tatsächlich hatte die Frau ihre Kinder jedoch in Bayern großgezogen – und dort Familiengeld und gleichzeitig in Tirol Kinderbeihilfe bezogen. 47.320 betrügerisch herausgelockte Euro machte das geprellte Finanzamt deshalb für die Republik nun geltend. Anhand des Wohnsitzes in Deutschland eine Geschichte, an der es vor Strafrichter Josef Geisler nichts zu deuteln gab: „Es tut mir leid. Ich war finanziell unter Dauerdruck. Mein Ex-Mann hat das Geld lieber zu seinen Liebhaberinnen als zur Familie getragen!“, begründete die Sozialbetrügerin. Aufgeflogen ist sie übrigens durch ihren Ex-Mann. Der hatte nach der Trennung nämlich beim ahnungslosen Finanzamt Anzeige erstattet. Bei einem Strafrahmen von immerhin drei Jahren Haft sprach Richter Geisler bedingte neun Monate aus: „Geständnis und Unbescholtenheit stehen einem langen Tatzeitraum und hohem Schaden entgegegen!“ Die Verurteilte: „Des passt. Aber ich muss ja dem Finanzamt dazu eh auch noch alles zurückzahlen!“

Bei zweieinhalb Jahren Haft blieb es für einen Asylwerber, dessen Prozess wegen terroristischer Vereinigung gestern neu durchgeführt worden war. Der Iraker hatte ab 2014 als Leibwächter an der Seite der gegen den IS kämpfenden „Asa’ib Ahl al-Haqq“-Milizen gekämpft. Laut Terrorismus-Sachverständigem handelt es sich bei der gegen das Völkerrecht agierenden Miliz jedoch selbst um eine terroristische Vereinigung, die Erschießungen von Gefangenen und sunnitischen Zivilisten vornehmen würde. Nach der Nichtigkeitsbeschwerde erschienen die Ausführungen des Sachverständigen dem Gericht jedoch auch gestern wieder schlüssig. Eine Zuständigkeit Österreichs sei zudem gegeben, da man den Iraker nicht in seine Heimat zur Strafverfolgung abschieben könne. Der Prozess fand unter höchster Sicherheitsstufe und unter Beisein des irakischen Konsulats statt. Zum Urteil gab es kein Erklären. (fell)