Hall – Der Diebstahl von drei Yorkshire-Terriern im Frühjahr in Hall wird immer mysteriöser: Nach dem Bekennerschreiben ließ die „Tierrettung mit Herz“ Herrchen Kurt Eppengschwandter Ende August erneut einen Brief zukommen. Auf 16 Seiten beschuldigen die Diebe den 63-jährigen Haller, er habe seine Hunde verwahrlosen lassen. Sie informieren ihn aber auch über das weitere Schicksal der gestohlenen Terrier. Außerdem bedauert die „Tierrettung“, Eppen­gschwandters vierten Hund nicht erwischt zu haben. Aufgegeben wurde der Brief in Nürnberg.

„Wir wollen nochmals betonen, das die Tiere verwahrlost waren und in einem Miserablen Zustand“, heißt es dort in fehlerhaftem Deutsch: „Leider konnten Wir ihren Max nicht mitnehmen, da Wir ihn nicht sahen.“ Den Tieren gehe es mittlerweile wieder gut, sie seien bei liebevollen, erfahrenen Menschen untergebracht. Auffallend ist auch, wie gut die Diebe die Lebensumstände ihres Opfers auskundschaftet haben.

Eppengschwandter weist die Anschuldigen von sich: „Das sind haltlose Behauptungen, ich hab’ mich stets gut um die Hunde gekümmert.“ Das bestätigt auch Tierärztin Verena Grissmann, die die Yorkshire-Terrier des Hallers medizinisch betreut hat: „Herr Eppengschwandter hat für seine Hunde immer alles getan, was nötig ist. Die Tiere waren stets in gutem Zustand.“ Von einer „Tierrettung mit Herz“ hat Grissmann noch nichts gehört. Auch die Vorgangsweise der Diebe ist für die Tierärztin einzigartig: „Dass ein Hund beispielsweise vor einem Geschäft gestohlen wird, kommt immer wieder vor. Aber dass Diebe in eine Wohnung eindringen und gleich drei Hunde mitnehmen, ist neu für mich.“

Wie bereits berichtet, wurden die drei Terrier am 30. Mai gestohlen. Ein Nachbar beobachtete, wie eine blonde, etwa 60-jährige Frau in die Wohnung des Hundebesitzers eingedrang. Eppengschwandter vermutet allerdings, dass die Diebin Komplizinnen hatte. Sein Verdacht richtet sich gegen drei deutsche Tiertrainerinnen, die zwischen Oktober und Mai regelmäßig ihre Hunde im Haller Salinenpark ausgebildet haben. Die Frauen waren mit einem dunklen VW Passat mit deutschen Kennzeichen unterwegs. Zeugen werden ersucht, sich bei Eppengschwandter (Tel. 0676/7319061) zu melden.

Wie der Hundebesitzer aus dem Brief der „Tierrettung“ erfuhr, wurden seine Terrier mittlerweile von einem Tierarzt behandelt. Er bittet den Arzt, sich mit ihm in Verbindung zu setzen. (tom)