Nach dem tödlichen Lawinenunglück am Arlberger Rendl im März stellte die Staatsanwaltschaft Innsbruck gestern das Ermittlungsverfahren gegen den damals involvierten Berg- und Skiführer ein. Nach den Ermittlungen und dem eingeholten alpinistischen Gutachten konnte dem Skiführer nämlich weder die Wahl der gefahrenen Route noch des Sammelpunktes, an dem die Gruppe zusammenwartete, als eine Lawine abging und zwei der Gäste verschüttete, zum Vorwurf gemacht werden. In Anbetracht der an sich günstigen Schnee- und Lawinensituation war dieser Lawinenabgang letztlich nicht vorhersehbar, so Staatsanwalt Hansjörg Mayr auf Anfrage der TT. Die beiden Verschütteten konnten jedoch nur noch tot geborgen werden.

Wie eine bereits zur Verschrottung vorgesehene Rostlaube heuer dennoch wieder zu einem frischen Kfz-Pickerl gekommen war, konnte gestern am Landesgericht ein Innsbrucker nicht so recht darlegen. Vor Richter Norbert Hofer war der Frühpensionist wegen schweren Betruges angeklagt, da er den derart als verkehrssicher angepriesenen Pkw für 500 Euro weiterverkauft hatte. Selbst hatte der 44-Jährige den pickerllosen Altwagen zuvor für 100 Euro einer Seniorin abgekauft. Die weiteren Ereignisse blieben vor Gericht im Dunkeln. Sagte der Innsbrucker doch aus, dass er den Altwagen einem ihm namentlich nicht bekannten Mann an einer Tankstelle zur Reparatur übergeben habe. Dieser habe ihm dann das Auto mit frischem Pickerl zurückgestellt. Das Gutachten dafür war jedoch eine Kopie des alten mitsamt verfälschter Jahreszahl. Und wie das Auto dann heuer nochmals zu einem frischen Pickerl gekommen war, blieb ein Mysterium. „Da wurde ich getäuscht!“, meinte der Angeklagte. „Sie sollten bei der Wahl Ihrer Mechaniker gewissenhafter sein!“, meinte der Richter und verhängte zur Hälfte bedingte 1000 Euro Geldstrafe. (fell)