Lecce – Auf dem Facebook-Account eines 17-jährigen Italieners überschlagen sich derzeit die Hassmeldungen. Tausende User haben Kommentare abgegeben, nachdem der Bursche bei der Polizei gestanden hatte, seine 16-jährige Freundin getötet zu haben. Über das Motiv ist noch nichts bekannt, jedoch könnten die Eifersucht und das besitzergreifende Verhalten des jungen Mannes zu der Bluttat geführt haben.

Mit dem Geständnis gingen in der Region Lecce in Apulien, aus der das Paar stammt, zehn Tage voller Hoffnung und Bangen zu Ende. Große Suchaktionen waren gestartet worden. Zum Zeitpunkt des Geständnisses wollten die Eltern des Mädchens gerade eine weitere Pressekonferenz abhalten, um die Suche nach ihrer Tochter voranzutreiben. Als die Mutter von dem Mord erfuhr, brach sie geschockt zusammen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Leiche zwischen Felsen versteckt

Die 16-Jährige war seit 3. September verschwunden. In Videoaufnahmen – dem letzten Lebenszeichen der Jugendlichen – war zu sehen, wie sie in das Auto ihres 17-jährigen Freundes einstieg. Er gab später bei der Polizei an, sie nur zu einem Sportplatz gefahren zu haben. Danach sei sie verschwunden. Die Ermittler zweifelten aber schon früh an seinen Aussagen – er war als gewalttätig und besitzergreifend beschrieben worden und schon in der Vergangenheit durch seine Aggressivität aufgefallen. Die junge Schülerin hatte außerdem alle ihre Dokumente, ihr Handy und Bargeld zuhause gelassen.

Nach zehn Tagen knickte der 17-jährige Bursche schließlich ein. Er gestand den Carabinieri im Beisein seines Vaters den Mord an dem Mädchen und führte sie zu ihrer Leiche. Er hatte sie rund 30 Kilometer von seinem Heimatort Specchia entfernt unter einem Felsen begraben.

Auch auf dem Facebook-Account der 16-Jährigen haben seit Bekanntwerden ihres Todes Tausende Menschen Beileidsbekundungen hinterlassen. Eines ihrer letzten Postings war ein trauriger Spruch zu Gewalt in Beziehungen. (TT.com)