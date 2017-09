Innsbruck – Einen Fehlstart legte der Prozessauftakt gegen zwei angeklagte Bulgaren am Donnerstag in Innsbruck hin: Die beiden Männer im Alter von 33 und 36 Jahren mussten sich wegen versuchten Mordes, Menschenhandel, Zuhälterei und schwerer Nötigung vor Gericht verantworten. Mit Aufruf des Prozesses musste dieser aber gleich wieder für eine halbe Stunde unterbrochen werden, da sich einer der beteiligten Rechtsanwälte die Verhandlung zu einem falschen Termin eingetragen hatte. Richter Norbert Hofer konnte den Advokaten dann zuhause erreichen.

Bei dem Fall geht es um die Attacke auf einen 46-jährigen Afghanen im vergangenen März. Dieser soll zuvor eine bulgarische Prostituierte bedrängt haben, sodass sie ihre beiden Landsmänner zu Hilfe rief. Das Duo rückte umgehend an – und zwar mit einem Golfschläger bewaffnet.

Gezielt gegen Kopf geschlagen

Staatsanwalt Hansjörg Mayr dazu gegenüber der Tiroler Tageszeitung: „Nach den Ermittlungsergebnissen fuhren die beiden Männer zum Vorfallsort und trafen auf den Mann. Darauf stiegen beide aus, wobei einer von ihnen dem Opfer mit einem mitgeführten Golfschläger gezielt und wuchtig auf den Kopf schlug.“

Der Afghane brach nach der äußerst brutalen Golfschlägerattacke regungslos zusammen und blieb schwer verletzt liegen. Er musste notoperiert werden. Bislang soll sich sein Zustand nicht wirklich gebessert haben. Er konnte zu den Vorfällen noch nicht einvernommen werden.

Mayr: „Die Staatsanwaltschaft muss aufgrund des heftigen und gezielten Schlages davon ausgehen, dass die Angeklagten vorhatten, den Mann zu töten.“ Zur Anklage wegen versuchten Mordes gesellten sich auch noch Vorwürfe, die mit der Berufsausübung des Duos zu tun haben. So ergaben die Ermittlungen gegen die beiden Angeklagten, dass sie zwei Frauen in Bulgarien unter Vortäuschung einer gemeinsamen Zukunft nach Tirol gelockt hatten. In Innsbruck wurden die beiden Frauen dann allerdings zur Prostitution gezwungen. Den beiden Bulgaren – beide befinden sich seit der angeklagten Tat in Untersuchungshaft – droht im Falle eines Schuldspruches eine bis zu lebenslange Freiheitsstrafe. Für beide Genannten gilt die Unschuldsvermutung. Die Verhandlung findet vor einem Geschworenengericht statt. (fell)