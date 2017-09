Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Wegen Mordversuchs wurde ein Bulgare am Donnerstag in Innsbruck verurteilt. Er kam mit einem Landsmann einer Prostituierten zur Hilfe und schlug einem Freier den Schädel ein. Der 36-Jährige wurde nicht rechtskräftig zu 17 Jahren Haft verurteilt. Dem 34-Jährigen billigte man im Zweifel zu, keinen Mordvorsatz beim Landsmann erahnt zu haben. Für absichtlich schwere Körperverletzung mit Dauerfolge ergingen neun Jahre Haft. Dem Opfer wurde 10.000 Euro Teilschmerzensgeld zugesprochen.

Mit Golfschläger zugeschlagen

Es war an einem Märzabend, als ein 46-jähriger Afghane am Innsbrucker Südring eine bulgarische Prostituierte bedrängte und ihr bereits Geld abgenötigt hatte. Als sie der Freier weiter verfolgte, rief die Liebesdienerin aus Verzweiflung ihren mutmaßlichen Zuhälter (Parallelprozess läuft noch, es gilt die Unschuldsvermutung) an. Sofort raste der Bulgare (34) mit einem Landsmann (36) mit dem Auto in Richtung Grassmayrkreuzung. Immer mit im Fahrzeug: ein Golfschläger. Schon wenig später war der flüchtende Afghane eingeholt.

Laut Zeugen ging es dann ganz schnell: „Die Männer liefen dem nach. Von hinten holte dann einer der beiden aus und schlug dem Opfer mit dem Golfschläger mit voller Wucht auf den Hinterkopf“, hieß es am Landesgericht. Erste Helfer erkannten dann gleich vor Ort, dass dem 46-Jährigen buchstäblich der Schädel eingeschlagen worden war. Dabei war auch das Gehirn des Freiers zu Schaden gekommen. Gerichtsmediziner Walter Rabl diagnostizierte schwerste Dauerfolgen: „Der Mann wird für immer ein Pflegefall bleiben. Er ist halbseitig gelähmt und in seinen Wahrnehmungen stark eingeschränkt. Die Attacke ging nur haarscharf am Tod vorbei.“

Angeklagte bestritten Tötungsabsicht

Während der erstangeklagte Bulgare vor den Geschworenen beteuerte, nur einmal – und dabei versehentlich auf den Kopf – geschlagen zu haben, berichtete ein Augenzeuge am Donnerstag, dass der „Gutgebaute“ seinem Opfer noch zweimal auf den Kopf gedroschen hatte, als dieses schon am Boden lag. Beide Angeklagten bestritten aber jede Tötungsabsicht.

Dafür hatte der 34-Jährige schon beim Landeskriminalamt recht offen erklärt, warum er Golfschläger spazierenfahre: „Ich hatte den Golfschläger ausschließlich im Auto, um damit Probleme mit Freiern zu lösen. Genau das ist mir jetzt aber selber zum Problem geworden!“

Staatsanwalt Johann Frischmann äußerte zudem einen schlimmen Verdacht, warum der Schlag mit derartiger Wucht geführt worden sein könnte: „Beide Angeklagten waren mit der Frau erst seit kurzer Zeit in Innsbruck. Da wollte man sich wohl mit so einer Tat erst einmal Respekt im Milieu verschaffen.“

Dem widersprachen die Angeklagten: „Ich wollte nie, dass es so weit kommt. Ich habe in diesem Augenblick nicht gewusst, was ich da mache!“, so der 36-Jährige. Verteidiger Hermann Holzmann plädierte wiederum für den 34-Jährigen, dass man seinem Mandanten als Mittäter wohl niemals das Wissen um einen allfälligen Mordvorsatz des anderen unterstellen könne.

Dass das Schwurgericht zu Prozessbeginn einen Ersatzgeschworenen zu wenig zählte, brachte diesem eine Ordnungsstrafe von 500 Euro ein. Die Anwesenden bewerteten die Situation lebensnah.