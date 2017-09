Von Peter Nindler

Innsbruck – Seit Jahrzehnten verteidigt die Apothekerkammer den Gebietsschutz rund um ihre öffentlichen Apotheken. Gleichzeitig kämpft die Ärztekammer um Hausapotheken für die Landärzte und Allgemeinmediziner. Einerseits, wie Tirols Ärztekammerdirektor Günter Atzl erklärt, auch um die Versorgungssicherheit in den ländlichen Regionen zu gewährleisten – auch in den Bereitschaftsdienstzeiten am Wochenende. Und zum anderen bedeutet eine Hausapotheke ein Zubrot für die Ärzte im peripheren Bereich. „Reich“ werden die Ärzte damit nicht, nur macht es die schwierige Suche nach Landärzten einfacher.

Der Gebietsschutz für öffentliche Apotheken beträgt generell sechs Kilometer. Innerhalb dieses Umkreises darf keine Hausapotheke geführt werden. 2006 wurden auch die Ausnahmen bei Praxisübergaben gestrichen, nach zähen und langwierigen Verhandlungen im Vorjahr wieder eingeführt; wenn der Abstand bis zur nächsten öffentlichen Apotheke mindestens vier Kilometer beträgt, kann die Apotheke der betreffenden Ärzte weitergeführt werden. Als Zeitpunkt legte sich die Politik rückwirkend auf den 1. Mai 2015 fest. Ursprünglich wollte die Ärztekammer überhaupt keinen Stichtag, dadurch hätten nämlich einige Hausapotheken in Tirol gerettet und wieder eingeführt werden können.

Und so kam die Neuregelung für eine Außerferner Allgemeinmedizinerin leider zu spät. Am 15. April 2014 hatte die Kassenärztin die Praxis ihres Vorgängers übernommen, ihr Antrag auf Fortführung der Hausapotheke wurde von der Bezirkshauptmannschaft im November 2016 abgelehnt. Weil die nächste öffentliche Apotheke „nur“ 4,45 Kilometer entfernt ist und weil sie bereits im Jahr zuvor die Ordination übernommen hatte.

Für ihren Anwalt Markus Lechner aus Lochau bietet sich damit jedoch die Gelegenheit, den Verfassungsgerichtshof anzurufen. Er hatte gegen den negativen Bescheid berufen, das Landesverwaltungsgericht diesen im August 2017 jedoch bestätigt. Jetzt zieht Lechner aber vor den Verfassungsgerichtshof. „Es ist nämlich in keiner Weise nachvollziehbar, dass ein Arzt, der die Nachfolge 2014 angetreten hat, anders behandelt werden soll als ein Mediziner, der am 1. Mai 2015 eine Praxis übernommen hat. Insbesondere auch, weil er keinerlei Gestaltungsmöglichkeiten über den Antritt der Nachfolge hatte.“ Der Stichtag ist aus Lechners Sicht sachlich nicht zu rechtfertigen, vielmehr werde damit der Gleichheitsgrundsatz verletzt. Das Landesverwaltungsgericht verweist hingegen in seiner Entscheidung darauf, dass der Gesetzgeber die Wahl eines Stichtages nicht begründen müsse.

Auch ein zweiter Tiroler Arzt versucht, die geltenden gesetzlichen Regelungen zu kippen, um künftig eine Hausapotheke zu führen.