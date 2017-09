Washington – Bei einer Schießerei in einer High School im US-Westküstenstaat Washington ist am Mittwoch ein Schüler getötet worden, der Täter wurde überwältigt und festgenommen. Drei Schülerinnen wurden mit Schussverletzungen in ein Spital eingeliefert. Bei dem Täter handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen Schüler, der schwer bewaffnet durch die Gänge der Freeman High School in Rockford gegangen war.

Eine erste Waffe klemmte, worauf der Täter zu einer zweiten Waffe griff, wie Sheriff Ozzie Knezovich sagte. In diesem Moment hat ein anderer Schüler eingegriffen, der auf den Täter zugeging und mit ihm redete.

„Sein Gesicht war völlig ausdruckslos“

Der Mitschüler bezahlte seinen Versuch, das Blutbad zu verhindern, mit seinem Leben. Der Täter erschoss ihn und feuerte danach weiter im Gang um sich. Überwältigt wurde der Schütze laut der lokalen Website The Spokesman-Review von einem Schulaufseher. Die drei ins Krankenhaus eingelieferten Schülerinnen befanden sich dem Bericht zufolge nicht in Lebensgefahr.

Die 14-jährige Elisa Vigil berichtete dem Spokesman-Review, sie habe sich am Gang geduckt, nachdem die Schießerei begonnen habe. Der Schütze sei mit einer Pistole herumgelaufen: „Sein Gesicht war völlig ausdruckslos“. Ein Mädchen, das von einer Kugel in den Rücken getroffen worden sei, habe um Hilfe geschrien. Sie habe auch einen Burschen gesehen, der von einer Kugel in den Kopf getroffen worden sei, sagte Vigil.

Tat durch Mobbing ausgelöst

Zu den Motiven des Schützen sagte Sheriff Knezovich, die Tat sei anscheinend durch Mobbing-Vorgänge ausgelöst worden. Nähere Angaben dazu machte er zunächst nicht.

Schießereien kommen an US-Schulen immer wieder vor. Vor einem Jahr schoss ein Teenager, der zuvor zuhause den eigenen Vater getötet haben soll, an einer Volksschule im Südstaat South Carolina um sich. Zwei Schüler und ein Lehrer wurden von Kugeln getroffen, einer der Buben erlag später seinen Verletzungen.

Laut der Website Gun Violence gab es in diesem Jahr bereits mehr als 250 größere Schießereien in den USA. Als eine solche Schießerei definiert wird ein Vorfall, bei dem mindestens vier Menschen von Kugeln getroffen werden. (APA/AFP)