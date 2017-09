Feldkirch – Ein 31-jähriger Hells Angels-Rocker ist am Donnerstag am Landesgericht Feldkirch wegen Mordversuchs zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt worden. Das Gericht hielt den in der Schweiz lebenden Kosovaren für schuldig, im März 2016 einen 48-jährigen Türsteher einer Diskothek in Lustenau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Obwohl der Angeklagte bis zuletzt seine Unschuld beteuert hatte, fiel die Abstimmung der Geschworenen mit 8:0 Stimmen eindeutig aus. Im Strafausmaß von 13 Jahren (Mindeststrafe: zehn Jahre) wurde einerseits die kriminelle Energie in Form der wuchtigen Messerstiche berücksichtigt. Andererseits wirkten sich die Unbescholtenheit des 31-Jährigen und die Tatsache, dass es beim Mordversuch blieb, mildernd aus.

Vier Stiche in den Oberkörper

Der Türsteher wurde am 6. März des Vorjahres von mehreren Männern brutal angegriffen. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der Angeklagte dem 48-Jährigen mit einem Klappmesser mit neun Zentimeter langer Klinge vier wuchtige Stiche in den Oberkörper versetzt haben. Obwohl einer der Stiche zehn Zentimeter tief ging, bestand medizinisch keine Lebensgefahr, auch wenn Gerichtsmediziner Walter Rabl die Attacke an und für sich als lebensgefährlich ansah. Es sei dem Zufall zu verdanken, dass keine größeren Organe verletzt wurden, sagte Rabl in der Verhandlung.

Der 31-Jährige selbst wollte mit der Tat nichts zu tun gehabt haben. Er habe in der Schlägerei lediglich Freunden von ihm zu Hilfe eilen wollen. Im Gewühl angekommen, sei der Türsteher aber schon blutend auf dem Boden gelegen. Damit seine Freunde nicht in Schwierigkeiten geraten, habe er das neben dem Verletzten liegende Messer aufgehoben - verbunden mit dem Gedanken „Jetzt machst du den größten Fehler deines Lebens“ - und wenig später auf dem Parkplatz der Diskothek weggeworfen.

Dass sich auf dem Messer lediglich DNA-Spuren von ihm und dem Türsteher befanden, sahen der Angeklagte und sein Verteidiger Thomas Raneburger nicht als Widerspruch. Der Täter müsse offenbar Handschuhe getragen haben, so ihre Argumentation. Raneburger ging von einer Verwechslung aus und sagte in Bezug auf damals in der Diskothek anwesenden Hells Angels: „Die sehen alle ähnlich aus, kräftige Typen, muskulös, kurze Haare“.

Verteidiger legte Berufung ein

In ihrem Eingangsplädoyer hatte die Staatsanwältin zwar noch darauf hingewiesen, dass „etliche Zeugen den Angeklagten als ‚Mann mit dem Messer‘ wiedererkannt haben, einer sogar, wie er zugestochen hat“. Vor Gericht gaben sich die 15 geladenen Zeugen aber wortkarg, niemand identifizierte den 31-Jährigen zweifelsfrei als den Messerstecher. An diesem Punkt setzte Raneburger in seinem Schlussplädoyer an. Außerdem habe es in den Aussagen der Zeugen zu viele Widersprüche gegeben, um seinen Mandaten wegen versuchten Mordes zu verurteilen, befand der Verteidiger. Die Staatsanwältin wiederum konzentrierte sich in ihrem Schlusswort vor allem auf die fehlende DNA einer weiteren Person auf der Tatwaffe.

Die Geschworenen zeigten sich letztlich von der Schuld des 31-Jährigen überzeugt. Neben der 13-jährigen Haftstrafe wurde er auch zur Zahlung von 10.000 Euro an das Opfer sowie von 4.300 Euro an die Vorarlberger Gebietskrankenkasse verurteilt. Raneburger legte umgehend Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung ein, das Urteil war daher nicht rechtskräftig.

Wegen der Attacke auf den 48-jährigen Türsteher waren in der in der vergangenen Woche bereits fünf Mitglieder der Rockergruppe Hells Angels wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung vor Gericht gestanden. Sie wurden im Zweifel nicht rechtskräftig freigesprochen, weil die Richter nicht feststellen konnten, wer das Opfer tatsächlich geschlagen und getreten hatte. (APA)