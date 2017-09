Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Eine scheinbar kleine Übertretung nach der Straßenverkehrsordnung zeigte nun, dass sich nicht nur Bürger an Vorschriften zu halten, sondern Behörden auch mit Sorgfalt zu arbeiten haben. Und da kann es buchstäblich auch ums Kleingedruckte gehen.

So war einem Innsbrucker vor einiger Zeit ein Strafbescheid ins Haus getrudelt, wonach er seinen Pkw in der Andreas-Hofer-Straße mit allen vier Rädern auf dem dortigen Gehweg geparkt hätte. Geldstrafe samt Verfahrenskosten: 55 Euro.

Über Rechtsanwalt Karl Hepperger bekämpfte der Bestrafte den Strafbescheid, da er sich an einen solchen Vorfall partout nicht erinnern konnte.

Dies wandte Anwalt und Verkehrsjurist Hepperger genauso ein wie die Tatsache, dass in der Andreas-Hofer-Straße kein Gehweg, sondern wohl ein Gehsteig existiere. Das Landesverwaltungsgericht sah es dann als erwiesen an, dass hier falsch geparkt worden war. Trotzdem wurde das Straferkenntnis zur Gänze behoben und das Verfahren eingestellt. Das Gericht griff nämlich auf, dass ein Gehweg kein Gehsteig sei. Die Straßenverkehrsordnung regelt beide differenziert. Ist ein Gehsteig ein von der Fahrbahn strikt abgegrenzter Teil der Straße, stellt ein Gehweg einen für den Fußgängerverkehr gekennzeichneten Weg dar. So war der Vorwurf der Behörde falsch und so nicht sanktionsfähig.