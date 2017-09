London - In London hat es heute im Frühverkehr eine Explosion in einer U-Bahn-Garnitur gegeben. Sie hat sich gegen 9.20 Uhr MEZ im Südwesten der britischen Hauptstadt ereignet. Die Polizei und Rettungskräfte befanden sich am Vormittag mit einem Großaufgebot an der Haltestelle Parsons Green. Es seien mehrere Menschen verletzt worden, in Lebensgefahr befinde sich ersten Informationen zufolge niemand.

Die britische Polizei stuft den Vorfall mittlerweile als "terroristischen Akt" ein. Die britische Premierministerin Theresa May hat den nationalen Krisenstab zu einer Sitzung einberufen. Die oberirdische Metro-Haltestelle wurde weiträumig gesperrt. Die Menschen wurden aufgerufen, die Umgebung zu meiden. Der Verkehr auf der "District Line" wurde zwischen Edgware Road und Wimbledon unterbrochen, teilte die Behörde mit.



Still unclear but very scary - extremely heavy armed police presence now #ParsonsGreen pic.twitter.com/WkodyNsfk0

— Alex Littlefield (@A_Littlefield) 15. September 2017

Die Zeitung Sun berichtete online von aus der U-Bahn flüchtetenden Menschen, die zum Teil schwere Verbrennungen erlitten hätten. Auch die BBC berichtete von mehreren Verletzten mit Verbrennungen. Auf Twitter veröffentlichte Fotos zeigten Frauen, die von Rettungskräften versorgt wurden.



Ein Augenzeuge sagte gegenüber der Sun, dass er einen Feuerball durch einen U-Bahn-Waggon habe fliegen sehen. Die Zeitung Metro berichtete online über die Explosion eines weißen Behälters. Auf Bildern aus der U-Bahn war ein brennender Plastikkübel zu erkennen, der in einem Kühlplastiksack eines Supermarkts steht. Aus dem Kübel hingen Drähte. Die Polizei bestätigte die Echtheit des Fotos noch nicht. Größere Schäden im Inneren der U-Bahn sind nicht zu sehen.

Explosion on Parsons Green district line train. Fireball flew down carriage and we just jumped out open door. pic.twitter.com/pGbfotbfsJ

— Rigs (@RRigs) 15. September 2017

Ein Sun-Reporter berichtete weiter, dass an der Haltestelle das "absolute Chaos" geherrscht habe. Hunderte Menschen seien nach der Explosion in Panik aus den Ausgängen der Station gerannt. Ein Zeugin namens Emma sagte dem Sender BBC 5: "Ich lief die Treppen runter. Nach einer Weile stapelten sich die Menschen übereinander, weil einige beim Laufen hingefallen waren." Eine Mann namens Luke sagte dem Sender: "Es hat sich angefühlt, als würden wir um unser Leben laufen."

In Großbritannien ist die Terrorwarnstufe hoch. Bei vier Anschlägen in diesem Jahr wurden 36 Menschen getötet.

Die deutsche Bundesregierung zeigte sich nach dem mutmaßlichen Anschlag in der Londoner U-Bahn "in großer Sorge". "Wir bangen mit unseren britischen Partnern, mit den Familien und Angehörigen derjenigen, die da offenbar verletzt worden sind", sagte der Sprecher des Auswärtigen Amts, Martin Schäfer, am Freitag in Berlin. "Terrorismus kennt keine Grenzen und wird besiegt, indem man zusammenarbeitet", erklärte indes EU-Parlamentspräsident Tajani am Freitag auf Twitter. (siha, TT.com, APA)