Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Im Jahr 2015 kam es in Tirol und Kärnten zu einer Serie von Bankomat­einbrüchen, die eines gemeinsam hatten: Sie wurden äußerst professionell durchgeführt. Das Vorgehen war immer gleich: Vermummt mit Masken und Kappen stürmten schwarz gekleidete Gestalten die Selbstbedienungsbereiche und brachen die dortigen Automaten in Minuten auf. Mit den Geldkassetten verschwanden die Einbrecher dann so schnell in der Dunkelheit, wie sie gekommen waren. Die Beute ließ sich sehen: Sie betrug im Juli in Obsteig 64.000 Euro, im September in Kärnten knapp 40.000 Euro und zuletzt im Dezember in Obermieming 64.000 Euro.

So reibungslos die Überfälle funktionierten, so unvorsichtig war es von den Tätern, immer wieder nach Österreich zurückzukehren.

Letzten März klickten so bei einer Fahrzeugkontrolle in Niederösterreich die Handschellen. An Bord drei gleich geständige Moldawier. Vorbestraft waren die vermeintlichen Profis jedoch allesamt nicht, deshalb blieb es am Innsbrucker Landesgericht bei zwei Jahren Haft – acht Monate davon unbedingt. Das Trio nannte jedoch auch einen 28-jährigen Landsmann als Komplizen. Dieser war fortan international ausgeschrieben. Als der Moldawier am vierten April die Grenze zu Russland überqueren wollte, schlug der Fahndungscomputer an. Seither wartete der Gesuchte in moldawischer Untersuchungshaft auf seinen Prozess in Innsbruck.

Dies wurde dem gestern Geständigen von Richter Günther Böhler durchaus anerkannt. Motiv für die Einbruchsserie sollen Schulden gewesen sein. So erging über den 28-Jährigen das schon über seine Komplizen verhängte Strafausmaß. Aufgrund der auszehrenden U-Haft wurde er aber noch gestern enthaftet.