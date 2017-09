Innsbruck – Ein auf den Kopf gestelltes T am Briefkasten, seltsame Symbole bei der Sprechanlage: Eigentlich möchte man meinen, dass Gaunerzinken in einer digitalen Welt ausgedient haben. Weit gefehlt, wie Hans-Peter Seewald von der Kriminalprävention im Landeskriminalamt erklärt. „Die geheime Zeichensprache, deren sich die Einbrecherbanden bedienen, um Signale an andere Täter zu geben, taucht auch heute noch mehrmals im Monat bei uns in Tirol auf.“

Und es sei meistens so, dass die Zeichen dann besonders gehäuft auftreten – etwa wenn wieder eine Bande in einem bestimmten Bereich aktiv ist. Wobei Seewald gleich einschränkt: „In den vergangenen Wochen war es in Sachen Einbrüche relativ ruhig. Wir haben dafür aber auch keine richtige Erklärung.“

Darüber, dass die Einbrecher mittels Smartphone ihre Warnungen verschicken, ist bei der Polizei noch nichts auffällig geworden. Natürlich sei auch das eine Möglichkeit. Aber die Symbole, etwa eine gezackte Linie als Warnung vor einem bissigen Hund, seien immer noch in Mode. „Wenn man so etwas bei sich bemerkt, dann sollte man das schon bei der Polizei melden und die Zeichen möglichst entfernen“, sagt Seewald. Man solle außerdem prüfen, ob es tatsächlich eine von Fremden angebrachte Markierung ist. Da es auch sein könne, dass Täter die Bedeutung der Symbole verändern, rät der Experte davon ab, Symbole zu belassen, die darauf hindeuten würden, es gebe im Haus nichts zu holen. Am ehesten werden die Markierungen in der Nähe der Eingangstür angebracht. (mw)