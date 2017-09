Hohenems – Ein 38 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Samstag in Hohenems (Bezirk Dornbirn) seine 33-jährige Frau und die beiden vier und sieben Jahre alten Töchter getötet und sich anschließend umgebracht. Das Motiv wird nach Ansicht der Polizeiermittler im Dunkeln bleiben, dürfte jedoch mit dem Betretungsverbot in Zusammenhang stehen, das gegen den Mann ausgesprochen worden war.

Nach einer ersten und, soweit den Behörden bekannt, einzigen Gewaltattacke gegen seine Frau, war Anfang August das Betretungsverbot für die gemeinsame Wohnung ausgesprochen worden. Wie der 38-Jährige Samstagfrüh in die Wohnung gelangte, ist ungeklärt. Aufgrund der eindeutigen Spurenlage, so die Polizei, habe der Mann zuerst mit mehreren Messerstichen seine Kinder getötet und anschließend seine Frau.

Aufgrund von Lärm und Schreien hatten Nachbarn in der Wohnanlage die Polizei gerufen. Die Beamten mussten die Wohnung aufbrechen. Zu diesem Zeitpunkt dürfte sich der Mann noch in der Wohnung aufgehalten haben. Er fügte sich selbst einen Messerstich in die Brust zu und stürzte sich aus dem Badezimmerfenster.

Der zuständige Dornbirner Bezirkshauptmann Helgar Wurzer schilderte Samstagnachmittag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Landeskriminalamt die umfangreichen Betreuungs- und Interventionsmaßnahmen im Vorfeld der Tat. Demnach war unter anderem der spätere Täter nach dem gewalttätigen Vorfall Anfang August kontaktiert worden und hatte die ihm empfohlene Beratung in Anspruch genommen. Die Bluttat sei nicht vorhersehbar gewesen, so Wurzer.

Der Täter war türkischstämmiger österreichischer Staatsbürger, seine Ehefrau hatte die türkische Staatsbürgerschaft. Die Angehörigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut. (APA/TT.com)