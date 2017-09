Ein Unbekannter versuchte am Samstag zwischen 3.30 und 3.45 Uhr über einen Balkon in ein Wohnhaus in der Col-di-Lana-Straße in Innsbruck einzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Laut Zeugen hatte der Mann eine Glatze, einen Vollbart und eine kräftige Statur. Er verließ den Tatort mit einem kleinen grauen Pkw der Marke Renault. Die Polizei ersucht unter 059133/7586 um zweckdienliche Hinweise. (TT.com)