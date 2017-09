Dass es auch an einem Ort wie dem Landesgericht Geschichten mit Herz gibt, bewies ein gestriger Prozess rund um gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahl. Fünf Jahre Haft hatten einem 45-Jährigen für 13 Einbrüche gedroht, Geschädigte warteten vor dem Verhandlungssaal. Das ließ erst nichts Gutes erahnen. Bis Verteidiger Johannes Aigner vor Richter Josef Geisler eröffnete, dass sein in Privatkonkurs befindlicher Mandant nicht nur voll geständig sei, sondern dass dieser sich auch schon um fast alle Schadenersatzleistungen gekümmert hatte. Eine Seltenheit – sogar für Strafrichterlegende Sepp Geisler. Darauf sprach der Innsbrucker über eine familiäre Ausnahmesituation, die ihn in eine Lebenskrise geführt hatte, in der Einbrüche als Ventil dienten. Dies attestierte ein Psychotherapeut und war auch Grund für den Arbeitgeber, ihn nicht fallen zu lassen. Im Prozess bot Anwalt Aigner dann den Anwesenden an, auch ihre Schäden noch heute auszuzahlen. War es das Bemühen um die Geschädigten oder die ehrliche Reue: Als Erster sprach Dietmar Eberl, Obmann des SV Völs, Richter Geisler an, dass er den Schaden an der Fußballkantine in Höhe von 457 Euro in so einem Fall nicht mehr ersetzt haben wolle. Geisler schmunzelnd: „Ihr Bemühen um die Integration von Straftätern rechne ich Ihnen als Präsident des Tiroler Fußballverbandes rein privat hoch an!“ Kurz darauf erklärten auch die übrigen Geschädigten einen Forderungsverzicht. Und nicht alle sahen gerade danach aus, als hätten sie zu viel Geld. Richter Geisler resümierte: „Da helfen alle für einen Menschen zusammen, auch Verteidiger Aigner gebührt Lob für die Aufarbeitung des Falls!“ Die Strafe verstand sich dann als Damoklesschwert, ohne weitere Kosten zu verursachen: zehn Monate bedingte Haft.

Kosten und Leid verursachte im Mai die sorglose Haltung von zwei allzu aufgeweckten Schäferhunden. Immer wieder war es bereits zu Vorfällen mit den Tieren gekommen. Zuletzt hatte die Gemeinde dem Hüttenwirt sogar Maulkorbzwang verordnet. Gekümmert hat sich der 47-Jährige nicht darum. Wenig später wurden jeweils Urlauber gebissen. Einmal passierte es, als die Mutter des Wirts gerade Gassi ging. Da sie vom Maulkorbzwang jedoch nichts wusste, kam sie mit einer Diversion über 200 Euro davon. Jetzt fehlt noch ein medizinisches Gutachten. Die Gebissene: „Was wäre, wenn es Kinder getroffen oder ich keine Jacke angehabt hätte? Wer scharfe Hunde hält, muss sie entsprechend führen!“ Die Tiere wurden getötet. (fell)