London – Die britische Polizei und Geheimdienste haben Insidern zufolge keine Belege dafür gefunden, dass der Londoner U-Bahn-Anschlag von einer der bekannten Extremistengruppen befohlen oder organisiert wurde.

Es sei zwar möglich, dass das Attentat durch die Internet-Propaganda des IS und im Internet verfügbaren Anleitungen „inspiriert“ worden sei, sagten fünf mit den Ermittlungen vertraute Vertreter der britischen und der US-Regierung am Montag. Es gebe aber nichts, was auf eine direkte Verbindung zwischen dem Anschlag und dem IS oder irgendeiner anderen militanten Organisation oder Splittergruppe hinweise.

Das Attentat mit einer selbst gebastelten Bombe, bei dem am Freitag 30 Menschen verletzt worden waren, hatte der IS über seine Propaganda-Plattform Amaq für sich reklamiert. Der oberste britische Terrorismus-Bekämpfer Mark Rowley hatte schon unmittelbar danach erklärt, es sei üblich, dass sich der IS zu Attentaten bekenne, gleich, ob er daran beteiligt sei oder nicht. Die britische Polizei hat einen 18-Jährigen als Hauptverdächtigen sowie einen 21-jährigen weiteren Verdächtigen festgenommen.

Nach den Festnahmen wurde am Sonntag die höchste Terrorwarnstufe wieder aufgehoben. Bei der nun geltenden zweithöchsten Stufe gehen die Behörden nicht mehr davon aus, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte, rechnen aber immer noch mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer erneuten Attacke. (APA/Reuters)