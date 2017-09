Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Mitte Mai kam es in Wörgl vor laufenden Überwachungskameras zu filmreifen Szenen. Ein mit einem Strumpf Vermummter schritt mit einer Gaspistole in eine Apotheke und schrie: „Überfall, ich brauch’ bitte Substitol!“ Schon allein das Kommando ließ eher nicht auf einen geldgierigen Profi schließen. Nach der Übergabe einer Packung mit 30 Stück und einer angebrochenen Packung mit zehn Stück ergriff der Räuber die Flucht. Als sogleich ein Hubschrauber über Wörgl kreiste, geriet der Unterländer jedoch so in Panik, dass er die vom Vater geerbte Gaspistole im Inn versenkte und Bekleidung sowie das geraubte Substitol in einem Müllkübel entsorgte. „Da machen Sie sich solche Mühe, um an Substitol zu kommen, und dann werfen Sie es weg?“, fragte da Richterin Verena Offer. „Grad zwei hab’ ich eindernommen, ich war damals komplett kopflos“, antwortete der Angeklagte.

Das Tatmotiv sollte denen zu denken geben, die am Anfang einer Drogenkarriere stehen: „Mir sind die Tabletten ausgegangen. Die Schmerzen waren so stark, dass mir nichts mehr anderes übrig blieb. Wegen der Magisterin tut es mir leid – ich hab’ mich schon entschuldigt!“ Bei einer Strafandrohung von 15 Jahren blieb es nicht rechtskräftig bei vier Jahren Gefängnis.