Innsbruck – In der Nacht auf Dienstag hat sich in Innsbruck ein schwerer Einbruchsdiebstahl ereignet. Unbekannte Täter brachen in das Lager einer Firma am Grabenweg ein und entwendeten 30 hochwertige Neufahrräder im Gesamtwert von mehreren Hunderttausend Euro. Die Täter müssen die Mountainbikes und Rennräder laut Polizei mit einem Lkw oder Ähnlichem abtransportiert haben.

Zeugen die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Grabenweg gemacht haben, werden ersucht sich beim Kriminalreferat Innsbruck (059133/753201) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (TT.com)