Lienz – In der Nacht zum Dienstag brach ein Unbekannter in einer Schule in Lienz einen Tresor auf und klaute daraus mehrere Tausend Euro. Der Täter hat sich vermutlich nach dem Schulbetrieb in dem Gebäude einsperren lassen.

Ungestört konnte er so mehrere Türen zu Büros aufbrechen und gelangte auch in die Direktion, wo er mehrere Schränke aufbrach und schließlich zu dem Tresor gelangte. Diesen knackte er und entwendete daraus laut Polizei einen mittleren vierstelligen Eurobetrag. (TT.com)