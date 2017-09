Tuttlingen - Drei Menschen soll am vergangenen Freitag ein Mann in Deutschland erschossen haben - auch seinen sechsjährigen Sohn. Nach mehrtägiger Flucht ist der Verdächtige nach einem Hinweis aus der Bevölkerung in Rottweil gefasst worden, teilte das Polizeipräsidium Tuttlingen am Dienstag mit.

Dem Mann wird vorgeworfen, seinen Sohn, den neuen Partner seiner Ex-Frau und dessen Cousine in Villingendorf in Baden-Württemberg erschossen zu haben. Die Mutter des getöteten Buben konnte vom Tatort fliehen. Bei seiner Festnahme habe er keinen Widerstand geleistet. (APA/dpa/AFP)