Bei der Durchsuchung mehrerer Büros der katalanischen Regionalregierung in Barcelona ist am Mittwoch in der Früh der engste Mitarbeiter von Vize-Regierungschef Oriol Junqueras festgenommen worden. Wie mehrere spanische und katalanische Medien berichteten, handelt es sich dabei um den Chef der Abteilung Wirtschaft und Finanzen, Josep Maria Jove, der als „rechte Hand“ Junqueras bezeichnet wird.

Die katalonische Regierung plant ein Unabhängigkeitsreferendum am 1. Oktober. Spaniens Regierung betrachtet die Volksabstimmung als illegal. Die Generalstaatsanwaltschaft hat deshalb unter anderem Ermittlungen gegen mehr als 700 katalanische Bürgermeister eingeleitet, die das Referendum unterstützen. (APA)