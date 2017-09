Innsbruck – Nach dem Wohnungsbrand in einem Hochhaus im Innsbrucker Stadtteil O-Dorf wurde der Mieter am Mittwoch in die Justizanstalt überstellt. Der 49-Jährige steht im Verdacht, am Montag gegen 21.30 Uhr den Brand in seiner Wohnung im zehnten Stock verursacht zu haben. Der Beschuldigte bestreitet allerdings, das Feuer mit Absicht gelegt zu haben. Das Motiv für eine mutmaßliche Brandstiftung ist noch unklar. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang mit einem Delogierungsverfahren, das dem Bewohner offenbar angekündigt wurde. Wie eine Nachbarin schildert, soll bereits in der Nacht zum Montag ein Feuer am Balkon des 49-Jährigen gelodert haben. Die Ursache ist unbekannt.

Der Mieter gilt als Unruheherd, der immer wieder für Einsätze und verängstigte Nachbarn sorgte. Nach dem Brand am Montagabend musste eine Hausbewohnerin psychologische Hilfe in Anspruch nehmen.

Die Polizei konnte mittlerweile auch die Ursache für den Brand eines Sägewerkes in Serfaus klären. Wie die Ermittlungen ergaben, wurde das Feuer vor zwei Wochen durch Zigarettenglut ausgelöst. Die Beamten forschten auch die beiden Raucher aus: ein 14-jähriges Mädchen und einen 13-jährigen Burschen. Die Jugendlichen schütteten Wasser auf den Boden, um die Glut zu löschen. Dennoch entstand ein Glimmbrand, der sich mehrere Stunden später zu einem Vollbrand entwickelte. (tom)