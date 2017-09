Mit einer an sich kleinen Brandstiftung hatte ein Marokkaner im Mai für sich — wohl unbewusst — einen persönlichen Flächenbrand ausgelöst. Im Ärger über seine Inhaftierung im Innsbrucker Polizeianhaltezentrum (PAZ) hatte er nämlich in seiner Zelle den schwer entzündlichen Überzug der Matratze entfernt und diese dann in Brand gesteckt. Schnell war der Haftraum 42 in Rauch gehüllt — aufmerksame Beamte konnten ein Ausbrechen des Feuers noch rechtzeitig verhindern.

Da sich in unmittelbarer Nähe noch 13 Personen in anderen Zellen befunden hatten und diese gefährdet waren, lautete gestern am Landesgericht die Anklage gegen den 26-Jährigen auf versuchte Brandstiftung. Und damit hatte der bislang Kleinkriminelle ein Strafausmaß von ein bis zehn Jahren Haft ausgelöst. Keine leichte Aufgabe für Verteidiger Vladan Novak. Dieser brachte für den Mandanten Drogenabhängigkeit, Verzweiflung und einen Albtraum vor. In diesem habe der Inhaftierte allzu real geträumt, dass im fernen Marokko gerade seine Mutter verstorben sei. Aus diesem Traum sei der Mandant laut Novak direkt in die Verzweiflungstat gerutscht.

Richterin Helga Moser sah es nüchterner und stellte das Vorhandensein von Feuerzeugen in Zellen aufgrund immer neuer Vorkommnisse generell in Frage. Die Republik stellte gegenüber dem komplett mittellosen Nordafrikaner indes eine Schadensforderung über 3900 Euro. Das kleinste Problem für den 26-Jährigen: Lautete das Urteil zusammen mit einem Kleindelikt doch auf vier Jahre Gefängnis. Dazu wurde dem Vorbestraften eine bedingt nachgesehene Strafe von fünf Monaten Haft widerrufen. Der Verurteilte nahm das Urteil an.

Bedingte Haft und Geldstrafe für grobe Fahrlässigkeit am Steuer

Wie gefährlich und zugleich kriminell grob fahrlässige Unaufmerksamkeit im Straßenverkehr ist, zeigte im Mai ein spektakulärer Unfall im Amraser Tunnel. Dort war ein Innsbrucker mit seinem Liefertransporter einer 81-jährigen Rentnerin praktisch ungebremst ins Heck gefahren. Mit 80 km h bei verordneten 60, mit kaum wahrnehmbarer Bremsung, obwohl die Rentnerin am stehenden Fahrzeug die Warnblinkanlage eingeschaltet gehabt hatte. Die Pensionistin schrammte nur mit Glück am Tod vorbei, erlitt aber schwerste Verletzungen vom Serienrippenbruch bis zu Lungenverletzungen.

Als Grund für die Ablenkung gab der Unfalllenker gestern vor Richter Andreas Mair gleich mehrere Risikofaktoren an. Zum einen habe er nach einer SMS auf sein Handy geschaut. Dazu seien 500 Kilometer bei schlechtestem Wetter vor dem Unfall bereits eine lange Fahrtstrecke gewesen. Richter Mair ließ es bei acht Monaten bedingter Haft und 2400 Euro Geldstrafe bewenden. Jetzt kommen jedoch noch immense Schadenersatzforderungen aus dem Unfall. (fell)