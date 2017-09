Am Bahnhof in Innsbruck kam es Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Nordafrikanern. Dabei verletzte ein Mann seinen 18-jährigen Kontrahenten durch einen Schnitt mit einem Messer in den Hals und ergriff die Flucht, teilte die Polizei mit. Der Verletzte wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Nach dem unbekannten Täter wird gesucht. (TT.com)