Wien – Ein 39-jähriger Somalier, der wegen Mordversuchs in Schweden gesucht worden war, ist am vergangenen Dienstag in Wien verhaftet worden. Das berichtete das Innenministerium am Donnerstag in einer Aussendung. Der Tatverdächtige soll am 7. Juni 2016 versucht haben, seine Frau mit mehreren Axthieben zu töten. Das Opfer wurde schwer verletzt. Der Mann hatte in Österreich Asyl beantragt. (APA)