Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Der spektakuläre Einbruch in ein Innsbrucker Waffengeschäft ist geklärt. Ein Erfolg des Landeskriminalamtes (LKA) mit einem kleinen Schönheitsfehler: Der mutmaßliche Täter ist noch auf freiem Fuß. „Untergetaucht“, bestätigt LKA-Chef Walter Pupp: „Die Person ist zur Fahndung ausgeschrieben.“ Die laufende Fahndung ist auch der Grund, warum der Leiter des Landeskriminalamtes mit weiteren Informationen geizt. Fest steht aber, dass der Großteil der gestohlenen Pistolen und Revolver sichergestellt werden konnte. Nur eine Waffe fehlt noch.

Der Einbruch ins Waffengeschäft am Innsbrucker Grabenweg (Stadtteil Rossa­u) ging am 19. August ungewöhnlich spät über die Bühne. Es war bereits 6.47 Uhr und längst hell, als bei der Innsbrucker Polizei der Alarm einging. Die Beamten hofften, den oder die Täter noch im Geschäftslokal anzutreffen. Daher umstellten und durchsuchten schwer bewaffnete Polizisten der Sondereinheit Cobra das Gebäude. Vergeblich – das Waffengeschäft war leer, aus dem Büro fehlten sechs Faustfeuerwaffen, dazu passende Munition und knapp 1000 Euro. Unter den Beutestücken auch eine großkalibrige Pistole der israelischen Armee.

Wie die Ermittlungen ergaben, war der Einbruch durch ein Seitenfenster des Waffengeschäfts erfolgt. Zunächst schien es, als könnten die Ermittler der Innsbrucker Kripo den Fall noch am Wochenende klären. Ins Visier der Beamten gerieten zwei Kunden, die sich Tage vor dem Einbruch für zumindest eine der später gestohlenen Waffen interessiert hatten. Die Männer aus dem Großraum Innsbruck dürften auch mitbekommen haben, wo die Pistolen und Revolver gelagert waren – in einer Lade im Büro.

Die heiße Spur wurde aber rasch wieder kalt – bei den Hausdurchsuchungen in den Wohnungen der Verdächtigen konnten die Beamten weder die Waffen noch sonstige Hinweise auf eine Beteiligung am Einbruch entdecken.

Mysteriös: Fünf Tage nach dem Waffendiebstahl drangen erneut unbekannte Täter ins Geschäftslokal ein. Eine Joggerin bemerkte die Einbruchsspuren und schlug gegen sechs Uhr Alarm. Diesmal blieben die Waffen unangetastet, die Einbrecher erbeuteten lediglich Bargeld (etwas über 1000 Euro). Die Alarmanlage blieb diesmal still, der genaue Tatzeitpunkt war daher vorerst unbekannt. Ob die beiden Eigentumsdelikte zusammenhängen, war zunächst ebenso unklar.

Fest steht, dass die Polizei mittlerweile fünf der sechs gestohlenen Faustfeuerwaffen sicherstellen konnte. Einen Teil angeblich in einem Acker in Innsbruck, den anderen bei einer Hausdurchsuchung. Seit etwa zwei Wochen läuft die Fahndung nach dem flüchtigen Verdächtigen. Der Mann dürfte sich mittlerweile nicht mehr in Österreich aufhalten. Ob es sich um einen Einzeltäter handelt, wollte der LKA-Chef nicht verraten. Ebenso unter Verschluss ist, ob eine Verbindung zu den Kunden besteht, bei denen bereits Hausdurchsuchungen stattgefunden haben.