In der Innsbrucker Künstlerszene hatte ein 41-Jähriger Unterschlupf gefunden. Als ihm im Dezember von der Freundin die Türe vor der Nase zugeschlagen worden war, war der gebürtige Kubaner explodiert. Um vier Uhr stieg er in einen nahen Keller und legte Feuer. Den Zugang kannte er von früheren Hilfsarbeiten. Bei der Stiege fand sich dessen Feuerzeug mitsamt DNA. Eine gefährliche Rache: Nur der Nase einer Vierjährigen ist zu verdanken, dass der frühmorgendliche Brand im Wohnhaus entdeckt worden war. Darauf war der gestern am Landesgericht unter anderem wegen Brandstiftung Angeklagte eineinhalb Stunden später nochmals bei der Ex-Freundin erschienen, um den Nebenbuhler zu verprügeln. Aufgrund der Gefährdung von Anwohnern verhängte ein Schöffensenat gestern nicht rechtskräftig vier Jahre Haft, zehn drohten.

Ein halbes Jahr ins Gefängnis muss ein 26-Jähriger. Schon im August hatte er sich gegen die Verbringung zum Haftantritt in der Justizanstalt heftigst und drohend widersetzt. Dazu hatte der Innsbrucker Polizisten zu beißen versucht. (fell)