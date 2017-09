Innsbruck – Eine 26-jährige Frau ist in der Nacht auf Donnerstag gegen 2 Uhr in Innsbruck von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Wie die Polizei berichtet, verfolgte der Täter sein Opfer zunächst vom Sparkassenplatz bis in die Sillgasse. Dort berührte er sein Opfer unsittlich. Als die 26-Jährige laut aufschrie, flüchtete der Mann.

Der Täter wird als rund 20 Jahre alt, 1,90 Meter groß, hellhäutig bzw. blass und auffallend schlank beschrieben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine eng anliegende Hose, eine dunkle Kapuzenjacke und eine Mütze. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 059133/7589 (TT.com)