Korbach – Nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen im nordhessischen Korbach ist ein weiterer Verdächtiger (18) festgenommen worden. Seine Rolle bei der Tat sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Kassel. Der 15-Jährige war am späten Donnerstagabend in der Kleinstadt Korbach nach einem Streit erstochen worden. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, ist ein 19-Jähriger dringend tatverdächtig.

Der junge Mann konnte kurz nach dem Vorfall in der Nähe des im Landkreis Waldeck-Frankenberg liegenden Tatorts festgenommen werden. Das Opfer war mit einem Messer angegriffen und mit mehreren Stichen verletzt worden. Der 15-Jährige hatte noch versucht zu fliehen, war dann aber aufgrund der tödlichen Verletzungen zusammengebrochen. Warum die beiden in Streit geraten waren, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. (dpa)