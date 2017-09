Von Reinhard Fellner

Innsbruck – Geht’s ums Erben, hört sich schon unter der Verwandtschaft der Spaß auf. Wird diese aber vom Erblasser auch noch zugunsten einer Außenstehenden übergangen, kippt der Schalter schnell auf Alarmstufe rot.

So brachten Südtiroler gegen eine Innsbrucker Pflegerin eine Klage auf 1,516.000 Euro am Landesgericht ein. Diese und nicht sie hatte nämlich einen 77-jährigen Innsbrucker Verwandten beerbt. Zumindest faktisch. Den in einem Kuvert an den Notar übergebenen Zettel mit dem Titel: „Mein freier Wille“ wollen die Verwandten nämlich nicht als Testament ansehen.

Mit Anwalt Albert Heiss argwöhnen sie, dass in Österreich für private Pflegekräfte – im Gegensatz zum öffentlichen Bereich – kein Geschenkannahme- und Erbschaftsverbot besteht. Für Heiss aufgrund der beruflichen Konstellation sittenwidrig und Erbschleicherei.

Rechtsanwalt Hermann Holzmann sieht die Übertragung an die Pflegerin hingegen als freie Willensentscheidung. Holzmann: „Der Verstorbene hatte keine Beziehung zu den Verwandten in Südtirol, warum sollte er sein Vermögen nicht an seine Pflegerin übertragen dürfen? Andere Leute vermachen es dem Tierheim.“ Vor dem erfahrenen Zivilrichter Hannes Neurauter ging es nun aber um rechtliche Themen. So behauptete Holzmann, dass die Klage unschlüssig sei. Nicht die (angenommene) Erbengemeinschaft, sondern die einzelnen Personen müssten ihre quotenmäßigen Ansprüche geltend machen. Dazu sei die Klageshöhe quasi aus der Luft gegriffen. Anwalt Heiss entgegnete, dass man sich damit eben schwertue, da die Beklagte bis heute nicht bereit sei, die Bankunterlagen des mittlerweile aufgelösten Kontos vorzulegen. Dazu wird Richter Neurauter beim nächsten Verfahrenstermin nicht nur die Pflegerin noch einmal anhören, sondern auch einen Bankbeamten, der laut Heiss etwas zu einer weiteren Verfügung wissen solle. Was es dann auch war – eine solche ist bis heute verschwunden.

Vorwürfe zu einem verschwundenen Testament sind laut Holzmann jedoch schon durch die Staatsanwaltschaft geprüft und eingestellt worden. Jetzt könne es nur noch darum gehen, ob das einzig existierende Papier als Testament oder als Verfügungsvollmacht zu werten sei. Bei Letzterer hat das Gericht zu prüfen, welcher Wille aus dem Aufgesetzten zu ersehen ist.