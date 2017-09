Zwei Tage vor Weihnachten trauten zwei Schüler am Sparkassenplatz ihren Augen nicht. Fuchtelte doch ein 57-Jähriger mit einer Pistole herum. Als sie es dem Lehrer erzählten, traute dieser aber erst den Schülern nicht. Diese wandten sich dann an Polizisten in der Maria-Theresien-Straße. Schnell war der Waffenträger ausfindig gemacht. Der einst obdachlose Innsbrucker hatte die Schreckschusspistole trotz Waffenverbotes bei sich. „Ich brauch die, da die Marokkis Messer bei sich haben. Irgendwie muss ich mich ja verteidigen!“, erklärte der Straßenerfahrene vor Richterin Helga Moser am Landesgericht. Die Richterin gab dem Vorbestraften jedoch zu bedenken, dass er eben keine Waffe tragen und schon gar nicht damit herumhantieren dürfe: „Die Buben haben sich ja gefürchtet!“ Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz und gefährlicher Drohung ergingen fünf Monate Haft.

Eine Einbruchserie hielt im Frühsommer im Raum Kufstein die Polizei auf Trab. Ob Staubsauger­automat, geparktes Auto oder Vereinsheim, nichts war sicher. Verhaftet wurde dann ein arbeitsloses Kufsteiner Duo. Der eine Sohn aus bekanntem Haus, der andere bereits am Tag einer anderen Verurteilung wieder straffällig. So ergingen je zwei Jahre unbedingte Haft. (fell)