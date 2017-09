Sterzing, Bozen – Ein empfindlicher Schlag gegen den internationalen Drogenschmuggel ist der Exekutive in Südtirol gelungen. Beamte der Staatspolizei haben am Donnerstagabend an der Mautstation Sterzing insgesamt elf Kilogramm Kokain beschlagnahmt, wie die Polizei gestern bei einer Pressekonferenz in der Quästur von Bozen mitteilte.

Wie das Nachrichten-Onlineportal stol.it berichtet, wurde im Zuge einer Anti-Drogen-Aktion und verstärkter Kontrollen ein 1989 geborener rumänischer Staatsbürger, der mit seinem Fahrzeug in Richtung Süden unterwegs war, kontrolliert. Dieser verhielt sich sofort auffällig und schien äußerst nervös zu sein. Außerdem versuchte er, aus seinem Navigationssystem Daten zu löschen. Vergeblich: Die Beamten beschlagnahmten das Navi und konnten feststellen, dass der 28-jährige Rumäne sehr häufig Fahrten Richtung Niederlande und zurück unternommen hatte. Er behauptete aber, gerade aus Rumänien gekommen zu sein.

Die Beamten beschlossen also, das Fahrzeug genauer unter die Lupe zu nehmen. Nach genauer Überprüfung fanden sie schlussendlich an der Unterseite des Fahrzeugs, versteckt unter einer Abdeckung, elf Päckchen, die mit je einem Kilogramm Kokain gefüllt waren.

Der Rumäne, der in Italien bisher keine Vorstrafen hat und noch nie aufgefallen ist, wurde festgenommen. Das Rauschgift wurde ins Labor nach Leifers zur genaueren Analyse geschickt. Der Wert des Kokains dürfte sich auf mindestens eine Million Euro belaufen. (stol.it, TT)