Götzis – Ein Familienstreit ist in der Nacht auf Samstag in Götzis (Bezirk Feldkirch) eskaliert. Ein 14-Jähriger ging gegen Mitternacht mit dem Messer auf seine Eltern los und fügte sich anschließend selbst schwere Stichverletzungen zu. Der 51-jährige Vater verstarb im Landeskrankenhaus Feldkirch. Die 52-jährige Mutter wurde schwer verletzt.

Laut Polizei soll der 14-Jährige mit einem Messer auf seine Eltern eingestochen und ihnen dabei schwere Stichverletzungen zugefügt haben. Danach verletzte er sich selbst mit dem Messer schwer. Die Einsatzkräfte alarmierten Nachbarn der Familie, die den Streit gehört hatten.

Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die Familie in das Landeskrankenhaus Feldkirch eingeliefert. Der Vater erlag dort in den frühen Morgenstunden seinen lebensgefährlichen Verletzungen. Mutter und Sohn seien außer Lebensgefahr, teilte ein Polizeisprecher der APA mit, der 14-Jährige stehe im Krankenhaus unter Polizeiaufsicht. Nähere Informationen gab die Vorarlberger Polizei vorerst nicht bekannt.

In Vorarlberg ist dies die zweite Familientragödie innerhalb einer Woche. Erst am vergangenen Wochenende hatte ein Familienvater in Hohenems seine Frau und seine beiden Töchter mit einem Messer getötet und sich anschließend selbst umgebracht. (APA)