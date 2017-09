Es gibt im Leben dringende Bedürfnisse und dringendere. Letztere hatte im August ein in seinem Ort geschätzter und bekannter Gemeindebürger im Pkw verspürt – akuter Durchfall quälte den 60-Jährigen. Glücklicherweise war es nicht mehr weit bis zur rettenden Tiefgaragenabfahrt. Doch da: Eine Straßensperre versperrte den Weg dorthin. Als der 60-Jährige in seiner Not trotzdem leicht aufs Gas stieg, stellte sich ihm das Straßenaufsichtsorgan in Form eines Feuerwehrmanns entgegen. Doch der Drang war stärker. Und so blieb der 60-Jährige leicht am Gas und wollte den Aufforderungen, doch anzuhalten, nicht folgen. Im Gegenteil: Der 60-Jährige drückte so lange aufs Gas, bis der Florianijünger nicht mehr ausweichen konnte und sich rettend seitlich über die Motorhaube abrollen musste. Eindeutig Widerstand gegen die Staatsgewalt. Dabei hatte der 60-Jährige noch das Glück, dass der Feuerwehrmann bei der Aktion nicht verletzt worden war. Gestern am Landesgericht entschuldigte sich der Angeklagte erst einmal beim Feuerwehrmann. Verteidiger Stephan Opperer sprach dazu „von einem entschuldigenden Notstand“. So weit wollte Richter Josef Geisler nicht gehen, aber sah das Bedürfnis ebenso als wohl einzigen Grund für die Aktion. Diese endete auch für den 60-Jährigen mit einer Diversion über 250 Euro glimpflich. 500 Euro spendet er dazu freiwillig der Feuerwehr.

Zwei Jahre Gefängnis lautete gestern nicht rechtskräftig das Urteil über einen Unterländer, der sich besser von Bierfesten fernhalten sollte. Sieben Vorstrafen wegen Körperverletzung hat er bereits gesammelt – fast alle unter Alkoholeinfluss. Im Mai war es beim Gauder Fest wieder so weit. Betrunken war man damals schon dorthin gefahren. Dann kam der Gauder Bock. Zum Ranggeln reichte es dann noch und auch wieder nicht. Die Niederlage hatte der 22-Jährige nämlich darauf mit einem Faustschlag auf die Nase und Fußtritten gegen den Kopf des Stärkeren kompensiert. Erst Sicherheitskräfte konnten den Schläger aus dem Diskozelt schaffen. Sein Gegenüber lag mit einem verschobenen Nasenbeinbruch blutüberströmt am Boden. Für ihn ist der Zuspruch von 2000 Euro Teilschmerzengeld wohl erst der Anfang von Entschädigungen. Die könnten aber auf sich warten lassen. Eine einst bedingt nachgesehene Haftstrafe von fünf Monaten wurde dem 22-Jährigen nämlich zusätzlich widerrufen. (fell)