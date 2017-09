Rom – Ein Nigerianer mit 115 Heroin-Kugeln im Darm ist von der italienischen Bahnpolizei am Bahnhof von Tarvis festgenommen worden. Der 20-Jährige, der in Italien eine Aufenthaltsgenehmigung hatte, wurde am Donnerstag an Bord des Zugs Wien-Mailand kontrolliert.

Da der Mann bei der Kontrolle besonders nervös wirkte, wurde er einer Röntgenuntersuchung im Krankenhaus von Udine unterzogen. Die Untersuchung bestätigte, dass er 1340 Gramm Heroin im Darm hatte, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Montag. Zwei Smartphones und anderes für die Ermittlungen relevantes Material wurden beschlagnahmt. (APA)