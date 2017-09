Von Peter Nindler

Lienz – Der Kranken- hausverband Osttirol und seine 33 Gemeinden lassen nicht locker. Einmal mehr geht es um medizinisch notwendige Überstellungsflüge von betroffenen Patienten vom Bezirkskrankenhaus Lienz in Schwerpunktspitäler nach Klagenfurt, Salzburg oder Innsbruck. Bereits das erste bis zu den Höchstgerichten durchgefochtene Verfahren hat viel Staub aufgewirbelt, letztlich musste der Verband jedoch die Kosten von 296.546 Euro übernehmen. Der Christophorus Flugrettungsverein/ÖAMTC hatte die offenen Rechnungen eingeklagt. In letzter Instanz wies der Oberste Gerichtshof die Beschwerden des Bezirkskrankenhausverbands ab.

Allerdings wollte es der Matreier Bürgermeister und Obmann des Verbands, ÖVP-Bundesrat Andreas Köll, noch einmal wissen und agiert juristisch jetzt zweigleisig. Von Mai 2015 bis April 2017 erfolgten ebenfalls keine Zahlungen an den ÖAMTC, laut Köll müssten die Überstellungsflüge vom Land Tirol beglichen werden. Das Tiroler Rettungsdienstgesetz schließt aus seiner Sicht auch die so genannten Interhospitaltransporte mit ein. Aber das Land zahlt nicht, und so blieb der ÖAMTC erneut auf seinen Kosten für die 172 Heli­flüge sitzen.

Vom Bezirksgericht Lienz wurde Köll jetzt abermals bestätigt. Nach Ansicht des Gerichts ist zur Besorgung von Interhospitaltransporten per Hubschrauber, was als qualifizierter Krankentransport eingestuft wird, primär das Land Tirol verpflichtet und nicht der Gemeindeverband. Das Bezirksgericht kommt außerdem zum Schluss, dass zwischen dem Christophorus Flugrettungsverein und dem Bezirkskrankenhausverband kein Vertragsverhältnis über die jeweiligen Interhospitaltransporte besteht, damit ist auch eine Haftung auszuscheiden.

Das Landesgericht dürfte diese Entscheidung aber wahrscheinlich wieder kippen, weshalb Köll eine Verfassungsgerichtshofbeschwerde wegen Verfassungswidrigkeit des Tiroler Rettungsdienstgesetzes eingebracht hat. Denn in einem Verfahren vor dem Landesgericht ließ er im März klären, wer eigentlich Auftraggeber der medizinisch notwendigen Interhospitaltransporte ist. Er hat verloren, doch der Gang zum Höchstgericht wurde ihm damit ermöglicht. Das Verfassungsgericht hat das Land Tirol bereits zur Stellungnahme aufgefordert. Dafür hat die Landesregierung acht Wochen Zeit.