Schon einmal hatte ein junges Unterländer Trio tirolweit für Aufsehen gesorgt – damals handelte es sich um etwas unorthodoxe Jagdmethoden. Gestern mussten sich die Burschen zusammen mit einem Mit­angeklagten erneut am Landesgericht einfinden. Ohne Beschäftigung und somit auch ohne eigenes Geld hatten die bis zu 24-Jährigen zum Jahreswechsel weiter nur Flausen im Kopf. Und so begann unweit derer Wohnorte eine Einbruchsserie, die es in sich hatte. Besonders Bergbahnen und Gastronomiebetriebe waren Ziel der am Landesgericht teils noch wenig abgebrüht wirkenden Einbrecher. Dabei bewiesen sie beim Abtransport der Beute praktisches Talent: „Ja, den Tresor, den haben wir auf den Schubkarren gelegt und hinaustransportiert!“ Rein zufällig wurde dann einer der Burschen bei einer weiteren Straftat geschnappt. Staatsanwältin Erika Wander: „Kommissar Zufall brachte dann Licht ins Dunkel der schon extrem umfangreichen Ermittlungen.“ Zu diesen zeigten sich die Angeklagten großteils geständig. Teilbedingte Haftstrafen von 18 bis 20 Monaten ergingen. Der Viertangeklagte wurde als Mitläufer ebenso nicht rechtskräftig zu 8000 Euro Geldstrafe verurteilt. Einer der Versicherungen wurden schon einmal 30.000 Euro Schadenersatz zugesprochen.

Als etwas ungeschickter Einbrecher entpuppte sich am Landesgericht ein bis zum Sommer im Ötztal tätiger Koch. Dort unternahm er im Juni mit einem entwendeten Pkw-Schlüssel eine Spritztour, die mit 7750 Euro Schaden endete. Nicht geständig war er zudem zu einem Hauseinbruch, obwohl man dort dessen DNA, im Auto der Opfer die Asche seiner Zigarettenmarke und dessen Schuhabdruck an einer Scheibe sicherstellte: fünf Monate bedingte Haft und 960 Euro Geldstrafe. (fell)