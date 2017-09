Innsbruck – Insgesamt 35 Automaten aus zwei illegalen Glücksspielbetrieben in Innsbruck sind am Dienstag verschrottet worden, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Die Geräte waren heuer und im Vorjahr vom Strafamt der Landespolizeidirektion beschlagnahmt worden.

Das darin befindliche Geld wurde entnommen und dem Bund als Widmungsträger zugeschrieben. In den Automaten befanden sich rund 20.000 Euro Bargeld, wobei diese Summe den Ertrag von wenigen Tagen darstellte.

Die Vernichtung erfolgte unter behördlicher Kommissionierung in einem Tiroler Recyclingunternehmen. Die Geräte wurden in einem Industrie-Schredder auf Faustgröße zerkleinert und der Verwertung zugeführt. In den nächsten Tagen folgt die Vernichtung von weiteren 17 Automaten.

Die Bekämpfung des illegalen Glücksspieles hat für die Polizei in Innsbruck weiterhin Priorität. „Anschlusskriminalität - als Folge hoher Spielerverschuldung - kan nur durch ein rigoroses Vorgehen der Behörde Einhalt geboten werden“, heißt es in der Aussendung. (TT.com)