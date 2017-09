Innsbruck — Ein besonders krasses Beispiel von Jugendkriminalität ereignete sich im Mai in Innsbruck. So hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Mittwoch gegen zwei 15-jährige Burschen Anklage wegen schweren Raubes erhoben. Ihnen wird vorgeworfen, die OMV-Tankstelle am Innsbrucker Innrain überfallen zu haben. Dabei wurde laut Staatsanwalt Hansjörg Mayr eine Gasdruckpistole gegen den Tankstellenbediensteten gerichtet und von ihm mit den Worten „Überfall, Geld her" die Herausgabe von Bargeld gefordert. Die Burschen erbeuteten dabei knapp 1000 Euro.

Am Tatort hinterließen sie allerdings DNA-Spuren, anhand derer einer der bislang unbekannten Täter identifiziert und letztlich am fünften September festgenommen werden konnte. Sein Mittäter wurde tags darauf verhaftet. Beide Burschen befinden sich seither in Untersuchungshaft. Sie sind geständig, die Tat wegen finanzieller Probleme gemeinsam geplant und ausgeführt zu haben.

Da die Anklage noch nicht rechtskräftig ist — es gilt die Unschuldsvermutung —, wurde ein Verhandlungstermin vor dem Jugendschöffengericht noch nicht anberaumt. Im Falle eines Schuldspruches droht eine Freiheitsstrafe von bis zu siebeneinhalb Jahren. (fell)