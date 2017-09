Peter war gestern nicht zum ersten mal bei Gericht. Jetzt legt er jedoch erst einmal für zwei Jahre eine Pause ein. 17 Vorstrafen brachte der Deutsche nach Tirol mit. Fortan war aber auch das Unterland für ihn ein harter, wenn auch nicht trockener Boden. Im Juli legte sich der Pegeltrinker dann ausgerechnet in einen Friedhof, um ein Nickerchen zu machen. Als ihn ein besorgter Besucher weckte, reagierte Peter aber erbost und argwöhnte, dass man ihm sein Handy gestohlen hätte.

Dies brachte den 51-Jährigen so in Rage, dass er in der Kirche zum Zündler wurde. Dabei war dem Wüterich nicht einmal das gesegnete Altartuch heilig. Nachdem er dieses angezündet hatte, steckte er auch noch zwei Gesangsbücher in Brand. Darauf entschwand er in Richtung Supermarkt. Dort schleuderte er erst einmal einen Zigeuneraufstrich durch den Markt und wollte mit vier Dosen Whisky-Cola entschwinden. Diesem Ansinnen stellte sich jedoch die eher zierliche Filialleiterin mutig entgegen — und wurde von Peter gepackt und weggeschubst. Wieder an der frischen Luft, verschönerte Peter einen erst drei Tage alten BMW dann noch mit seinem Schlüssel. Schaden: 4000 Euro. Richterin Helga Moser: „Gerade zwei Wochen vor der Tat wurden Sie aus der Haft entlassen. Wegen des Rückfalls drohen siebeneinhalb Jahre Haft, da kann ich für räuberischen Diebstahl und qualifizierte Sachbeschädigung eine Strafe im unteren Drittel gerade noch rechtfertigen."

29-Jähriger wegen Cannabis-Anbaus verurteilt

Für 15 Monate Haft, zwölf davon bedingt, konnte sich ein Innsbrucker Künstler gestern geradezu noch bedanken. So waren in seinem Kelleratelier im Mai 48 Cannabis-Stauden sichergestellt worden — eine weitere Aufzucht war bereits geplant. Einen Teil der Ernte hatte der 29-Jährige weiterverkauft. Verteidigerin Eva Kathrein legte allerdings erfolgreich dar, dass dies nur zur Finanzierung der eigenen Sucht geschah. (fell)