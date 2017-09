Konstanz, Friedrichshafen — Ein Erpresser hält die Polizei in Deutschland in Atem: Der Unbekannte drohte in einer E-Mail damit, Lebensmittel in Supermärkten und Drogerien zu vergiften — in ganz Deutschland und sogar in Österreich. Das gab die Polizei Konstanz am Donnerstag in einer Pressekonferenz bekannt. Der Täter fordert einen „niedrigen zweistelligen Millionenbetrag". Laut Medienberichten sollen es zehn Millionen Euro sein.

Einmal hat er bereits zugeschlagen: Vergangenen Samstag deponierte der Erpresser in Friedrichshafen am Bodensee mehrere vergiftete Lebensmittel in Einkaufsmärkten. Doch er informierte die Polizei, Beamte räumten die Regale leer und konnten die präparierten Produkte aus dem Verkehr ziehen. Was für Lebensmittel das waren und welche Unternehmen betroffen waren, wollten die zuständigen Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft aus „ermittlungstaktischen Gründen" nicht sagen. Laut Bild soll es sich um Babynahrung gehandelt haben.

Als Schadstoff bei der Lebensmittelerpressung ist den Behörden zufolge Äthylenglykol verwendet worden. „Es wurde in die Nahrung eingerührt", sagte Ministerialrätin Petra Mock. Es handele sich um eine klare, süß schmeckende Flüssigkeit. „Schon 30 Milliliter sind bei Erwachsenen gesundheitsgefährdend", sagte sie. Äthylenglykol müsse aber nicht tödlich sein, wenn rechtzeitig ärztlich dagegen vorgegangen werde, sagte Mock.

Trotzdem warnt die Polizei vor dem Erpresser: „Wir haben es mit einem sehr skrupellosen Täter zu tun, der ernste Gesundheitsgefahren bis zum Tod billigend in Kauf nimmt", sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer. Eine Sonderkommission (Soko) wurde eingerichtet, rund 220 Polizeibeamte arbeiten an dem Fall.

Auch Märkte in Österreich könnten Ziel sein

Eine heiße Spur haben die Ermittler bereits: Es gibt Aufnahmen aus einer Überwachungskamera. Die Polizei geht davon aus, dass es sich „sehr wahrscheinlich um den Giftausbringer" handelt. Der Mann ist etwa 50 Jahre alt, schlank und mittelgroß — „also weder auffallend klein noch auffallend groß". Er habe „eventuell zur Tarnung" eine Brille getragen. Besonders auffällig sei ein weißer Sohlenrand an den Sportschuhen des Abgebildeten gewesen.

Der Erpresser habe der Polizei ein „sehr detailliertes Szenario" vorgegeben. Aber welche 20 verschiedenen Lebensmittel er vergiften wolle, habe er verschwiegen. Im Visier habe er Handelsunternehmen in ganz Deutschland, aber es gebe auch „Bezüge nach Österreich".

Die Polizei in Konstanz bittet nun um Hinweise auf den Verdächtigen. „Ziel ist es, den Täter möglichst schnell zu identifizieren und weitere Handlungen zu verhindern", sagte Stürmer. Für Hinweise wurde eine Hotline eingerichtet: +49 7531 995 3434.

Die Fahndungsbilder und eine Videosequenz sehen Sie hier. (smo, dpa)