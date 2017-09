Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Der Einbruch in ein Innsbrucker Waffengeschäft wird immer mysteriöser. Wie bereits berichtet, konnte die Polizei mittlerweile fünf der am 19. August gestohlenen Faustfeuerwaffen sicherstellen. Eine Pistole ist allerdings noch verschollen. Und „dabei handelt es sich um eine Desert Eagle“, bestätigt Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes. Eine Waffe mit Kultstatus, versichert ein Szene-Kenner: „Weil sie ein großes Kaliber und daher sehr viel Wumms hat. Die ,Desert Eagle‘ ist jedem Sammler ein Begriff.“

Dass im Waffengeschäft im Stadtteil Rossau eine gebrauchte „Desert Eagle“ verfügbar war, dürfte sich im August in Innsbruck herumgesprochen haben. Wie längst durchgesickert ist, sollen sich wenige Tage vor dem Einbruch zwei Kunden für die Pistole aus israelischer Produktion interessiert haben. Die Männer aus Innsbruck bzw. Telfs ließen sich die Waffe vorführen. Dabei dürften sie auch beobachtet haben, wo die „Desert Eagle“ deponiert war: nicht (wie üblich) in einem Waffenschrank, sondern in einer Schublade im Büro im ersten Stock.

Am 19. August kurz vor sieben Uhr ging der Einbruch über die Bühne: Der Täter drang durch ein Seitenfenster in den Geschäftsraum ein und plünderte die Kasse. Ohne die Waffen in den Vitrinen und Kästen zu beachten, ging er dann ins Büro im ersten Stock, öffnete nur eine von mehreren Schubladen und stahl daraus sechs Faustfeuerwaffen samt passender Munition. Darunter auch die „Desert Eagle“.

Ein Zufall? Fest steht, dass fünf der sechs gestohlenen Pistolen und Revolver wieder aufgetaucht sind. Sie wurden offenbar achtlos entsorgt – Polizeibeamte stellten die Waffen auf einem Grundstück in der Nähe des Tatortes sicher. Die „Desert Eagle“ war nicht dabei. Fest steht aber auch, dass die beiden Kunden bereits kurz nach dem Einbruch von Innsbrucker Kripo-Beamten durchleuchtet wurden. Die Polizisten führten zwei Hausdurchsuchungen bei den zunächst Verdächtigen durch. Ohne Erfolg – die Beamten fanden weder Beutestücke noch Indizien, die auf eine Verbindung zum Einbruch schließen ließen. Allerdings konnten die Ermittler des Landeskriminalamtes mittlerweile anhand von Tatortspuren einen Verdächtigen identifizieren (die TT berichtete). Aber noch nicht festnehmen – der mutmaßliche Einbrecher ist untergetaucht. Wie Walter Pupp bereits vor einer Woche bestätigte, ist „der Mann aber zur Fahndung ausgeschrieben“.

Ob der Einbrecher einen Auftrag für den Diebstahl der „Desert Eagle“ hatte, kann Pupp nicht beantworten: „Das erfahren wir wohl erst, wenn wir den Täter haben.“