Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Erich Kleinhans, Gewerkschaftsvertreter bei der Innsbrucker Justizwache, schlägt erneut Alarm: „Trotz gegenteiliger Versprechungen vor einem Jahr hat sich die Personalsituation in der Justizanstalt nicht gebessert.“ Eigentlich sollten mittlerweile 169 Beamte im Ziegelstadl ihren Dienst versehen. „Tatsächlich sind es 142“, sagt Kleinhans. Rund 20 Planstellen seien nach wie vor unbesetzt. Und „von den versprochenen sieben neuen Beamten haben wir nur zwei bekommen“. Davon ist einer am Montag wieder weg. „Er wurde in die Justizanstalt nach Garsten (Oberösterreich) dienstzugeteilt“, ärgert sich Kleinhans, der die Belastungsgrenze für die Belegschaft längst überschritten sieht: „Die Arbeitsbedingungen werden immer schwieriger. Der Ausländeranteil liegt in Österreichs Gefängnissen mittlerweile bei 54 Prozent“, erklärt der Gewerkschafter, „2014 waren es noch 37,3 Prozent.“ Mit einer Besserung der Situation sei demnächst nicht zu rechnen: „Im kommenden Jahr werden in Innsbruck weitere fünf bis acht Beamte in Pension gehen.“

Rückblende: Bereits im Juni 2016 schlugen die Gewerkschafter der Innsbrucker Justizanstalt Alarm. Die Übergriffe auf die Beamten hätten vor allem durch nordafrikanische Insassen zugenommen, 20 Wachebeamte seien bereits in psychologischer Betreuung. Und auch die Krankenstände würden zunehmen.

Der Hilferuf zeigte Wirkung: Justizminister Wolfgang Brandstetter (VP) reiste nach Innsbruck, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Dann stellte er eine Personalaufstockung in Aussicht. „Uns wurden sieben neue Beamte versprochen. Außerdem hieß es, die unbesetzten Planstellen werden endlich besetzt“, erinnert sich Kleinhans.

Dass daraus nichts wurde, sei vor allem auf das Auswahlverfahren zurückzuführen, sagt der Gewerkschafter: „In Tirol haben sich in der Folge 60 Bewerber gemeldet, 18 bestanden die Wissens- und Sporttests.“ Aber nur vier schafften das Gespräch mit den Psychologen als letzte Hürde. „Zwei absolvierten die Ausbildung und sind noch bei der Justizwache, einer wurde nach Garsten geschickt“, erzählt Kleinhans. Der Gewerkschafter fordert jetzt, dass vor allem der psychologische Test geändert wird: „Die Bewerber sind ja vielfach normale Leute, Maturanten, HAK-Absolventen, auch Selbstständige. Es kann ja nicht sein, dass die alle aus psychischen Gründen nicht für die Justizwache in Frage kommen.“ Kleinhans fordert weiters mehr Flexibilität bei den Tests: „Wie bei der Polizei. Dort werden die Auswahlhürden gesenkt, wenn zu wenig Bewerber durchkommen.“