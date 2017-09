Für gehöriges Aufsehen hatte im April ein Somalier gesorgt. Tage nachdem er in der Notschlafstelle des Roten Kreuzes eine Mitarbeiterin in den Schwitzkasten genommen und gewürgt hatte, war ihm nächtens an der Haller Straße eine junge Frau ins Visier geraten. Obwohl sich diese noch zur beleuchteten BP-Tankstelle retten konnte, entrann sie erst im allerletzten Moment einer Vergewaltigung. Vorbeifahrende Autofahrer hatten angesichts der bereits entblößten 19-Jährigen die Polizei angerufen. Gestern am Landesgericht war der Somalier zur Anklage teilgeständig. Drei Jahre Gefängnis ergingen zusammen mit weiteren Anklagepunkten über ihn. Verteidiger Laszlo Szabo erhob Nichtigkeitsbeschwerde, da der Somalier noch Jugendlicher sein könnte.

Eine Diversion mit 250 Euro Tatausgleich erging über einen Hotelierssohn. Er hatte nach einer Gäs­tebeschwerde über ein Privat-Fest im Hotel die Gäste genötigt. Nach der Drohung „Sie sollen sich schleichen, ansonsten erschlage ich sie“ stieß er einen Gast noch in den Lift. (fell)