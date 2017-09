Innsbruck, Konstanz – Der im Fall der vergifteten Babynahrung festgenommene mutmaßliche Erpresser zeigt sich ob der erdrückenden Beweislage ungeständig. Am Freitagabend konnte die Polizei nach 300 Hinweisen aus der Bevölkerung einen 53-jährigen Mann aus Ofteringen in Badem-Württenberg festnehmen. Die Behörden gehen von einem Einzeltäter aus. In der Wohnung des Deutschen wurden zahlreiche Beweise sichergestellt – darunter auch eine Flasche mit Ethylglycol.

Keine Entwarnung für die Babynahrung

Dank der zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung – insgesamt gingen 1500 Anrufe und 500 Mails bei den Beamten ein – konnte der Tatverdächtige zwar rasch ausgeforscht und festgenommen werden, „die Gefahr der Propodukte hat sich zwar reduziert aber es wäre vorschnell, eine komplette Entwarnung zu geben“, warnte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer am Samstagnachmittag bei der Pressekonferenz in Konstanz. „Man kann davon ausgehen, dass die Fehlmenge in die Babynahrung eingebracht wurde.“ Zwar hätte die Polizei damit rein rechnerisch alle vergifteten Babynahrungsgläschen sichergestellt, aber „wir wissen nicht, ob er er weitere Gebinde hatte, wir haben keine gefunden.“ Die Warnung für den Kauf von Babynahrung im deutschen Bundesland Baden-Württemberg bleibe damit vorerst aufrecht.

Erdrückende Beiweislage

Der Bildabgleich mit den Aufnahmen aus der Überwachungskamera ergab eine „sehr hohe Übereinstimmung“, berichtet Oberstaatsanwalt Alexander Boger. In einem Altkleidercontainer in der Nähe der Wohnung des mutmaßlichen Täters wurden außerdem mehrere Gegenstände sichergestellt, die Rückschlüsse auf die Tat zuließen.

Darunter Schuhe und eine Umhängetasche, die der Mann auch auf den Aufnahmen aus der Überwachungskamera getragen haben dürfte.

Außerdem wurde ein Laptop im Container sichergesellt – zur Zeit müsse aber ausgewertet werden, ob er dem Mann gehöre.

„Die Spuren auf den sichergestellten Babynahrungsgläsern fügen sich gut in das DNA-Profil des Täters ein“, so Stürmer.

Der mutmaßliche Täter hatte in einer E-Mail an die Polizei, den Verbraucherschutz und mehrere Lebensmittelkonzerne von Mitte September damit gedroht, bis Samstag 20 vergiftete Lebensmittel in Umlauf zu bringen. Er forderte einen niedrigen, zweistelligen Millionenbetrag. Schon Mitte September waren fünf mit Ethylenglycol vergiftete Gläschen mit Babynahrung in Friedrichshafen entdeckt worden. Die Polizei hatte am Donnerstag Fahndungsbilder eines dringend tatverdächtigen Mannes veröffentlicht. (jazz/ APA)