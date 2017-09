Las Vegas – Der frühere Football-Star O.J. Simpson (70) könnte bereits in der kommenden Woche aus der Haft entlassen werden. Das frühestmögliche Datum sei der 1. Oktober, sagte Simpsons Anwalt Malcom LaVergne am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist ein Sonntag, also ist das wegen des Wochenendes sehr unwahrscheinlich.“ Aufgrund von Sicherheitsbedenken könne Simpson noch ein wenig länger im Gefängnis bleiben. „Ich sage aber voraus, dass er vor Ende der Woche auf freiem Fuß ist.“

Im Juli hatte ein Begnadigungsausschuss im US-Bundesstaat Nevada entschieden, dass Simpson das Gefängnis im Oktober verlassen dürfe. Er war 2008 von einem Gericht wegen bewaffneten Raubs und Körperverletzung zu einer Haftstrafe von maximal 33 Jahren verurteilt worden. Das Gericht legte damals fest, dass ein Antrag auf vorzeitige Haftentlassung nicht vor 2017 gestellt werden kann und eine Mindeststrafe von neun Jahren abgesessen werden muss.

2007 war er zusammen mit mehreren Komplizen bewaffnet in ein Hotelzimmer in Las Vegas eingedrungen und hatte zwei Sammler von Fan-Artikeln gezwungen, ihm persönliche Erinnerungsstücke zu geben.

In dem Verfahren von 2008 ging es nicht um den Tod von Simpsons Ex-Frau Nicole Brown Simpson und deren Freund Ronald Goldman. Simpson war 1994 beschuldigt worden, die beiden mit Messerstichen getötet zu haben. 1995 stand der einstige Football-Star, der auch in den „Nackte Kanone“-Filmkomödien der 80er und 90er Jahre mitspielte, deswegen vor Gericht. In dem als „Prozess des Jahrhunderts“ bekannt gewordenen Verfahren wurde er trotz anscheinend erdrückender Beweislast letztendlich freigesprochen. (dpa)