Innsbruck – Vollkommen eskaliert ist in der Nacht auf Sonntag die Situation in einer Innsbrucker Wohnung. Nach einem Einsatz war ein Mann mit einem 60 Zentimeter langen Bajonett auf die Polizisten losgegangen und hatte ihnen gedroht. Erst der Einsatz von Pfefferspray gegen den alkoholisierten Innsbrucker konnte die Situation dann unter Kontrolle bringen. Er hat jetzt mehrere Anzeigen am Hals.

Doch zur Vorgeschichte: Die Beamten der Polizeiinspektion Pradl waren gegen zwei Uhr wegen eines anderen Zwischenfalls gerufen worden. In einer Wohnung war es zu einem heftigen Streit zwischen einem 18-Jährigen und dessen Freundin gekommen, wie die Polizei rückblickend gestern bestätigte. Dabei hatte der Mann, wohl aus Zorn, eine Fensterscheibe eingeschlagen und sich dabei Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen.

Gefährliche Situation

Als die Polizisten sich einen Überblick über die Lage verschaffen und den Sachverhalt klären wollten, rastete der 50-jährige Vater des Mannes aus. Der stark alkoholisierte Mann nahm urplötzlich ein ca. 60 Zentimeter langes Bajonett von einem Kasten und drohte, die Polizisten umzubringen.

Eine gefährliche Situation für die Beamten. Die ihrerseits schnell reagierten und den Pfefferspray einsetzten. Der Mann konnte von den Polizisten festgenommen und mit auf das Revier genommen werden. Auch das Bajonett konnten die Beamten sicherstellen. Bei der Einvernahme stellte sich dann heraus, dass gegen den 50-Jährigen bereits ein Waffenverbot besteht. Er erklärte auch, dass er im Besitz einer geringen Anzahl von Munition für Schusswaffen sei. Diese wurde von den Polizisten daraufhin ebenfalls sichergestellt. Der Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt – unter anderem wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. (TT)